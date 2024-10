Denunciaron a un comisario por acoso sexual y violencia

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Copy Copied Messenger 0 Shares

En un grave hecho, una suboficial de la Policía de Corrientes denunció al jefe de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica por acoso sexual y violencia de género.

En sede de la Unidad Fiscal en turno, la víctima expuso una serie de situaciones que vendría soportando desde “el mes de diciembre del 2023”.

Relató, entre otras cosas que su jefe “decía que las mujeres policías son todas p…, y que él mantuvo relaciones sexuales con todas”, donde menciona el nombre completo del acusado cuyas siglas serían M.A.R..

La información fue revelada a través de sus redes sociales por el periodista Juan Cruz Velasquez quien además adjuntó el oficio de la presentación judicial.

La mujer, que ocupa el cargo de suboficial expuso además en su relato ante la Fiscalía que el comisario denunciado “siempre estaba exponiéndome a situaciones de pasearse por toda la guardia de la dependencia del Priar de Santo Tomé, en bóxer, bajándose los pantalones sobre mí para que vea la calidad de la tela de su ropa interior”.

En tal sentido, añadió que tras esa situación le propuso en varias ocasiones “vamos N.”.

Además “cuando subía al móvil le preguntaba dónde vamos jefe y me respondía ‘vamos a motel, y otras más que ahora no recuerdo”, remarcó.

Consideró que esas “conductas evidencian violencia de género por parte del comisario hacia mi persona, en las que me veo afectada tanto moral como psíquicamente”.

Por otra parte la víctima advirtió a la Justicia que sería “altamente riesgoso para mí persona volver a trabajar bajo el mando del comisario R., porque no quiero seguir sufriendo violencia de género”.