De los tiempos, de los intentos y de las oportunidades pasadas

La reseña que nos viene a la memoria es solo para considerar el objetivo y la proyección elegida hace aproximadamente 35 años.

Elaboramos una convocatoria amplia a los actores vinculados a la producción, la industrialización, la enseñanza, los bancos, los seguros, se logrò crear la sinergia en las dos jornadas declaradas de Interês Provincial por Corrientes y Entre Ríos, el salón de la Universidad de Concepción del Uruguay estaba colmado, la Universidad Tecnológica Nacional regional C.del.Uruguay, el INTI maderas de Buenos Aires, el INTA Concordia, el INTEC de Santa Fe, la Asociación de Aserraderos de Federación, representantes de los Bancos locales, de las Compañías de Seguros, los Señores Legisladores Provinciales, Autoridades de la ciudad y de la UCU, la impronta estaba en marcha, las coincidencias eran concurrentes, debíamos hacer una Carrera Universitaria en Tecnología de Maderas de la Región, debíamos establecer los fundamentos técnicos para el desarrollo sustentable de la tecnología y las normas de construcción con madera local, se creó el Consejo Técnico Asesor, la Universidad creo la Carrera en Federación, la UTN desarrollo las normas con CIRSOC las normas de cálculo estructural de las especies locales además de la metodología de pruebas de piezas estructurales en laboratorio, se continuo con el apoyo de las Instituciones educativas, los productores e Industriales, se realizó un Código de Construcción de viviendas con altos agregados de madera, entregado al IAPV con la firma de un acuerdo a realizar un proyecto básico de 50 viviendas que deberían ser monitoreadas por los Técnicos del Consejo, profesionales de los municipios y de las Universidades.

Se consideró, en las conclusiones finales la necesidad de crear un mercado cautivo de la vivienda y el mueble para sustentar la industrialización, generar estímulos fiscales a la exportación y a la importación de maquinarias, se determinó el compromiso de la tipificación de las piezas madereras además del secado y la impregnación.

Se establecieron las reglas futuras para el desarrollo sustentable del sector a partir de la iniciativa del Estado provincial y la actividad productiva, industrial, financiera y educativa.

Se recibió la primera misión económica de la Federlegno de la Republica de Italia federación de la madera) específicamente para generar acuerdos económicos y de transferencia tecnológica.

Se visitaron en Italia industrias de maquinarias de primera transformación intentando establecer un intercambio de tecnología por materia prima elaborada.

Egresaron los primeros Técnicos dela Carrera de tecnología de la UCU en Federación, inmediatamente se incorporaron al mercado laboral.

De 10 camiones que transitan los caminos de la Mesopotamia 7 son con productos forestales que transportan mínima industrialización y rollizos para exportación sin valor agregado.

Finalmente nos llegó el apocalipsis actual, se cerró la Carrera, hay muy pocos técnicos especializados, se exportan solo rollizos, agoniza el mercado de la construcción, los costos de la energía y operativos no permiten la estabilidad económica, es imposible la incorporación de maquinaria, el IAPV no construyo una obra con altos agregados de madera, se diluyo todo intento de configurar estructuras de producción asociadas, la gran mayoría de los pequeños aserraderos que nutrían al mercado de piezas, no lograron establecer diversificación en la producción lo que provoca en el estado de crisis una competencia destructiva.

Sin dudas después de toda esta experiencia vivida, del trajinar por el intento, del fracaso una constante.

En el intento de supervivencia pequeños grandes luchadores están exportando madera desde Federación en contenedores, con las enormes dificultades de aprovisionamiento de la logística necesaria que esta tarea implica, intentado sortear las dificultades, cumpliendo, respetando los compromisos con los mercados extranjeros.

– El siempre efímero soplo de las glorias y el peso siempre perdurable de las catástrofes-

El desarrollo es un viaje con más náufragos que navegantes (Eduardo Galeano).

Seguiremos intentando una y otra vez,

– No hay trabajo sin creación-

Por los intentos compartidos, hoy el Representante de la casa de Entre Ríos Ingeniero José Molía, siempre un luchador.

Ingeniero José Molía