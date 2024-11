CUCHA CUCHA : $ 6.200.000 DIGNA: CONCORDIA $6.000.000

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Copy Copied Messenger 0 Shares

Este lunes 25/11, comenzó a ejecutarse el convenio entre el Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal (INVYTAM) de Concordia y la Fundación TECHO para la construcción de 130 viviendas de emergencia en barrios vulnerables (98 unidades en el barrio 27 de Noviembre, 19 en José Hernández 19 unidades, y 15 en La Roca). El plan busca brindar soluciones habitacionales a familias en situación de emergencia con inmediatez y a un bajo costo, pero las comparaciones con alternativas locales generan interrogantes sobre la eficiencia y transparencia del plan, especialmente por los costos del proyecto, que ascienden a $812.819.834, es decir $6.252.460 por unidad. El concejal Felipe Sastre explicó -en su momento- a este medio que «se trata de un programa que organiza la Fundación Techo en todo el país… y que “cuenta con voluntarios y por eso tiene un costo bastante más económico que las restantes soluciones habitacionales”.

Según pudo registrar el DIARIOJUNIO, en Concordia existen alternativas de mayor calidad, mejor diseño, y sin costos extras relacionados con el ensamble de las viviendas y la atención a los voluntarios que llegan desde otras latitudes; además tienen valores diametralmente más económicos, que se suma al empleo de mano de obra de la zona y los insumos se adquieren en aserraderos y comercios locales.

El pasado 12 de septiembre, el Concejo Deliberante casi por unanimidad, a excepción del concejal Pablo Bovino (PJ), la contratación directa de la Asociación Civil “Un techo para la Argentina” para construir 130 módulos habitacionales de Emergencia destinados a familias que viven en barrios carenciados. Según el convenio, cada vivienda de 18 m² tiene un costo de $6.252.460, un monto que incluye el suministro de paneles de madera prefabricados, kits sanitarios y eléctricos, entre otros componentes. Estas estructuras —construidas en Buenos Aires y Misiones— son ensambladas en Concordia por voluntarios de diversas provincias argentinas y países limítrofes.

El acuerdo también sugiere gastos adicionales a cargo del municipio que no han sido detallados, como logística de traslado, alojamiento, alimentación y acopio de materiales, además de garantizar las conexiones a la red de agua y el suministre eléctrico. Estas partidas podrían incrementar significativamente el desembolso final, en este caso de recursos municipales.

(Ratificación del Convenio entre la Municipalidad de Concordia, (InvyTAM) y la Asociación Civil Un Techo para Argentina. Decreto Nº 1378:

https://www.concordia.gob.ar/digesto/normativas/9973

La vivienda modelo de TECHO, elaborada con madera de pino Elliotis seca y libre de hongos -aclaran desde la ONG- se monta sobre pilotes reciclados para aislarla del suelo. Su vida útil estimada es de diez años, dependiendo siempre del mantenimiento que se le realice, y su diseño se enfoca en brindar una solución rápida, aunque no necesariamente permanente, a la crisis habitacional.

La comparación con alternativas locales

La información a la que accedió DIARIOJUNIO destaca diferencias notables entre el plan impulsado por TECHO y las opciones ofrecidas por constructores locales. Un constructor de Concordia presupuestó a este medio viviendas de madera con características similares a las de TECHO por $1.4 millones, incluyendo una cocina comedor, un baño básico instalado (inodoro, lavatorio de manos y ducha), instalación eléctrica básica (un foco en cada ambiente y enchufes), y una estructura de 24 m² (4×8), 6 metros cuadrados más grande que la casilla de TECHO.

Presupuesto de casilla «Made In» Concordia de 6×4, sobre pilotes o plataforma de Cemento

Otra alternativa, de calidad superior y denominada «llave en mano», es una cabaña prefabricada de 24 metros cuadrados, incluye revestimientos completos, pisos cerámicos y platea de cemento, por un costo de $6 millones, un monto similar al de TECHO pero con prestaciones más robustas y duraderas, aberturas de aluminio, mano de obra incluida y realizada con materia prima (Eucalipto) de la zona.

Presupuesto Cabaña prefabricada hecha en Concordia, «llave en mano» por unos 6 millones de pesos

Un constructor local consultado sobre las «soluciones habitacionales» de TECHO fue tajante en su evaluación: “Es un rancho lo que van a dar, encima con tabla de pino. Al tercer verano vuelven a vivir en la calle o le ponen nylon o lija, porque ese pino se abre todo, eso no sirve, a no ser que se la den pintada y forrada, pero no sé. Para ser un rancho es bastante caro”.

El convenio también no solo genera inquietudes por los costos, sino también por su impacto en la economía local. Los materiales y la mano de obra de otras provincias excluyen a trabajadores y proveedores de Concordia, un hecho que no pasa desapercibido en una ciudad con índices elevados de desempleo y precarización laboral.

Por otro lado, la pregunta obligada es si las viviendas de emergencia de TECHO son la mejor solución para las familias beneficiarias, o si el municipio y la provincia deberían optar por alternativas que prioricen la calidad, la durabilidad y el fomento de la economía regional.

