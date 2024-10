Contratos. Los que nunca se fueron. Ocuparon una banca y al terminar el período quedaron contratados o dejaron a familiares

La difusión de contratos, nombramientos y subsidios de la Cámara de Diputados es sin dudas el hecho político más saliente de los últimos tiempos. Las lecturas que se pueden hacer son muchas y el volumen de información que se dio a conocer va a llevar un tiempo para ser examinado. En el programa de televisión “Cuestión de fondo” (Canal 9, Litoral), que conduce Daniel Enz, se realizó un primer análisis de los datos.

El presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Gustavo Hein, hizo una apuesta fuerte al dar a conocer la información con mucha prolijidad, con gráficos y a través de una conferencia de prensa.

Casi que hizo olvidar a los entrerrianos que es el mismo Hein que apeló el fallo en primera instancia que ordenaba dar a conocer los datos y los publicó recién ante el fallo del STJ.

Ahora resta saber qué hará el Senado. Según Hein, tenían un plazo de cinco días más y en breve van a publicar todo. Dijo a los medios que eso charló con la vicegobernadora Alicia Aluani.

Pero, recordemos que la semana pasada la totalidad de los senadores de todos los partidos votaron una resolución en la que discutían el fallo y avisaban que estaban dispuestos a ir a la Corte.

Hein dijo también que la difusión de los datos se consensuó con el bloque del PJ. De todos modos, admitió que los había invitado a los diputados de la bancada que conduce Laura Stratta, pero no fue ninguno a poner la cara ante los medios.

Volviendo a los datos, la reducción de contratos que hizo Hein es drástica. Hoy la Cámara funciona con 325 contratados y el año pasado había 909. Es decir que casi 600 no eran necesarios evidentemente.

A primera vista, aparecen apellidos que se repiten y generaciones completas porque hemos encontrado no solo “hijos de” sino algún “nieto de”.

A esto lo marcamos no porque hayan sido ñoquis, que es algo que no podemos constatar, ni poniendo en cuestión la capacidad de nadie, sino porque sin esos parentescos estas personas no hubieran estado contratadas en la Legislatura.

Esto es así y hay que decirlo, aunque alguno se enoje.

También, aunque técnicamente no sea irregular, hay muchísimos casos de empleados y funcionarios de la provincia o de distintos municipios que, además, tienen un contrato en la cámara.

Nos llueven por estas horas mensajes de Concordia, de Concepción del Uruguay, de Victoria, de Gualeguaychú, de toda la provincia marcando distintos casos: que fulano es asesor del municipio y aparece con un contrato, que mengano trabaja en el Concejo Deliberante y tiene un contrato.

Más allá de lo que estos datos generan en la opinión pública, también hay que tener en cuenta lo que generan hacia adentro de la política. Porque muchos se están enterando con estos listados quién cobraba de quién y hay enojos y especulaciones a la orden del día.

Los que nunca se fueron

Aparecieron muchos ex diputados que pasaron a planta permanente al terminar sus mandatos. Otros que terminaron mandato y pasaron a ser contratados de la cámara. También algún ex senador. Y también otros que terminaron mandato y dejaron contratado algún pariente.

Se ve que hay como una tradición: te vas de la banca, pero nunca te vas del todo. Veamos:

* Juan Carlos Darrichón fue diputado y se quedó en planta de la cámara. También colocó a dos de sus hijos en planta: Juan Manuel Darrichón y Daiana Darrichón. A la chica le anularon la designación y quedó con contrato de servicio, es decir que algún día va a terminar pasando a planta.

* Miriam Lambert fue diputada y quedó en planta permanente.

* Mariela Tassistro fue diputada y quedó en planta permanente.

* Silvio Valenzuela fue diputado y quedó en planta permanente.

* José Allende fue diputado y dejó a su esposa Adriana Satler en planta permanente. Y también aparece como contratado el hijo mayor del primer matrimonio de Satler.

* El ex ministro Pedro Báez, que fue también diputado, tuvo a un hijo contratado y al otro lo dejó en planta permanente.

* Paola Rubattino fue diputada y quedó en planta permanente.

Otros no quedaron en planta, pero tuvieron contratos por varios años:

* Antonio Alizegui, ex diputado y ex referente del Sindicato de Camioneros, aparece contratado en la Vicepresidencia de la Cámara en 2022 y 2023, que en ese período ocupaba Silvia Moreno, diputada de Feliciano.

En idéntica situación aparecen:

* Nelio Calza que fue diputado y presidente de Sidecreer.

* Jorge Carlos Daud que fue diputado e intendente de Bovril.

* Eduardo Jourdán que fue diputado e intendente de San José.

* César Melchiori, que fue diputado y es intendente de Paranacito.

* Álvaro Guiffrey, de la UCR de Villa Elisa, fue diputado y luego contratado en el despacho de Gustavo Cusinato en 2022 y 2023.

* Mariana Farfán, que fue diputada de Gualeguaychú, está contratada actualmente en el despacho de Yari Seyler, el diputado de Concepción del Uruguay.

* Ángel Vázquez, hijo del ex diputado y ex intendente de San Benito, aparece con un contrato de servicio desde 2022 vigente hasta la actualidad.