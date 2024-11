CONCORDIA : Concejal del PJ sostuvo que Sastre o “tiene mala memoria” o “quiere quedar bien”

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Copy Copied Messenger 0 Shares

Un concejal opositor, integrante de Más Para Entre Ríos (PJ), brindó su postura respecto del cobro de tasas municipales y fustigó contra el edil del oficialismo.

Guillermo Satalía Méndez, concejal de Más Para Entre Ríos (PJ), brindó su postura respecto del debate generado en el Honorable Concejo Deliberante de Concordia por el cobro de tasas municipales.



El concejal peronista cruzó al “radical libertario” porque en el debate que se dio en HCD, Felipe Sastre mencionó que ellos están cumpliendo con una promesa de campaña de beneficiar a los comerciantes que es a quienes venían prometiendo medidas de alivio desde la campaña, y que el peronismo nunca dio respuesta a este sector. Esto se da debido a que la rebaja en la tasa de alumbrado al establecer un tope de 350 KW está orientada a beneficiar principalmente a comercios y no a los vecinos comunes y corrientes.



Al respecto el concejal Satalía Méndez, ex secretario de Producción del municipio, fue determinante, “lo que dijo en la sesión el concejal Felipe Sastre, o es porque tiene muy mala memoria, o miente para quedar bien, porque nosotros en la gestión anterior sí aplicamos un 50% de rebaja en la tasa de alumbrado público a los comercios”.



“Puede ingresar a la web del municipio y ver la nota cuando se anunció, aplicó y leer los testimonios de Laura Kobrinsky, presidenta de la Cámara de Autoservicios y Supermercados de Concordia: “Es una medida muy bien recibida. Es necesaria porque los incrementos de la luz han sido muy altos y se hace difícil de afrontar junto con los gastos del día a día. Esperamos que esta iniciativa se replique en otros ámbitos también”.



“Lo más importante y que quiero resaltar, porque si no acá puede venir cualquiera y decir cualquier cosa es que la reducción de la carga tributaria comienza desde el inicio del primer mandato Enrique Cresto, que se empezó hacer de forma gradual. En ese entonces la reducción de la carga tributaria, primero pasó por la tasa comercial, después por la tasa inmobiliaria, por la tasa de agua, por la tasa de alumbrado público, en este caso, de los de alumbrado, pasó varias veces”.



“En un primer momento se había reducido del 16% al 15% para el comercio, después se hizo una exención del 50% para el sector de la gastronomía y hotelería y después en el Concejo (que capaz ese día Felipe no había ido parece porque era concejal), se aprobó la reducción del 50% para todos los comerciantes, o sea, para todos los contribuyentes de la tasa comercial. Involucrando a más de 10.500 contribuyentes. Propuesta tomada del proyecto del Senador Kueider a nivel nacional de la ley de Tarifas”.



“A mí la verdad que no me gusta tener que salir a desmentir, pero tampoco podemos dejar que se le mienta a la gente, eliminar tasas innecesarias, reducir cargas, acompañamos, estamos de acuerdo desde un principio, es algo que como mencioné se venía haciendo progresivamente desde el peronismo también, y creo que el proyecto de Magdalena Reta de Urquiza en general ha sido bueno, ordena. Lo que como acabo de explicar, al sector comercial lo acompañamos, no es que no hicimos nada como dijo el concejal, y al industrial también en el parque industrial en marzo de 2023 establecimos un subsidio del 50% del costo de la electricidad para beneficiar a la industria”.



“Entonces solo pido, dejémonos de chicanas, y mentiras, y busquemos el beneficio de la gente. Los costos energéticos este último año subieron exponencialmente, y ahí las tasas cada vez son más dañinas para el vecino y se convierten en fondos importantes que no sólo se usan para pagar el servicio, sino para la gestión en general, es por ello que desde un principio buscamos ampliar el beneficio. Ahora si la realidad es que con todos los desbarajustes que han pasado de nación a provincia a municipio, porque no hay plata no se puede bajar más la tasa o ampliar el tope para incluir a más vecinos lo entenderé, no soy demagogo, ahora sí, no sean demagogos e improvisados quienes nos gobiernan con anuncios rimbombantes que en los hechos terminan siendo migajas y se usa para vender solo en los medios”.