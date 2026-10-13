ATENCIÓN VECINOS DE CONCORDIA: RECOMENDACIONES ANTE EL RIESGO DE CRECIENTE / INUNDACIÓN

Debido a la situación climática actual y el riesgo de anegamientos en nuestra ciudad, compartimos las medidas de prevención esenciales y los números de contacto para pedir asistencia, consultar el comportamiento del río o coordinar una evacuación.
TELÉFONOS ÚTILES Y DE EMERGENCIA EN CONCORDIA
Guarda y compartí estos números ante cualquier eventualidad:
105: Número exclusivo en el ámbito local para solicitar asistencia y coordinar evacuaciones a las personas afectadas por la creciente.
106 (Prefectura Naval): Para consultar la altura del río en el puerto de Concordia y conocer las predicciones de su evolución.
3454 13-2744: Celular de Desarrollo Social para Asistencia Social Integral e Inmediata.
100: Bomberos Zapadores.
103: Bomberos Voluntarios de Concordia
101: Policía de Entre Ríos.
911: Emergencias generales de seguridad.
CORTE PREVENTIVO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
• Cuidado del suministro: La Cooperativa Eléctrica estará realizando con anticipación el retiro de medidores y la desenergización preventiva de las zonas alcanzadas por la crecida. Si se interrumpe el suministro en tu zona, tomá las precauciones necesarias.
AVISO IMPORTANTE PARA VECINOS EN ZONAS DE RIESGO DE CRECIENTE
• Si vivís en una zona afectada según la cota del río: Andá empaquetando y preparando tus cosas con anticipación.
• Mobiliario listo: Como la evacuación incluye el traslado de los muebles del hogar, es necesario que se vacíen previamente (roperos, alacenas, cajoneras) y se guarden los objetos personales en cajas o bolsas para agilizar la carga al momento de ser evacuados.
• Tener la documentación, medicamentos, ropa y bienes esenciales listos facilitará un traslado rápido y seguro.
ANTES / ANTE EL RIESGO DE INUNDACIÓN
• Informate: Seguí los pronósticos oficiales y consultá el estado y comportamiento del río llamando al 106.
• Cuidá a los tuyos: Prestá especial atención a niños, adultos mayores, personas con discapacidad o enfermas (no las dejes solas).
• ANIMALES DOMÉSTICOS: Si tenés que abandonar el hogar, trasladalos con vos. Nunca los dejes atados ni encerrados, ya que el nivel del agua sube rápidamente y quedan expuestos al peligro.
• Revisá tu casa: Limpiá cunetas y desagües próximos para evitar acumulaciones de hojas, tierra o escombros. Retirá del exterior objetos que el agua pueda arrastrar.
• Protegé tus bienes: Ubicá los productos tóxicos (pinturas, insecticidas) y los objetos de valor en las partes más altas de la vivienda.
• Preparate: Tené listo tu Bolso de Emergencia con documentación, linterna, radio y elementos esenciales.
SI TENÉS QUE CIRCULAR
• Evitá la circulación innecesaria de personas y vehículos en las zonas afectadas.
• NO intentes cruzar caminos, calles o puentes inundados. Ir en auto, moto o a pie no disminuye el riesgo de ser arrastrado por la fuerza del agua.
• Conducción segura: Transitá con extrema precaución, disminuí la velocidad, aumentá la distancia de seguridad y evitá frenadas bruscas. Prestá atención a cables caídos o ramas.
SI OCURRE LA INUNDACIÓN
• Comunicate al 105 para solicitar asistencia o coordinar tu evacuación.
• Desconectá el interruptor general de electricidad, agua y gas de la vivienda.
• Consumí únicamente agua embotellada.
• Si las autoridades determinan una evacuación, cumplí con todas las directivas indicadas.
• Al regresar: Volvé solo cuando baje el agua y tras limpiar y desinfectar bien con lavandina (hipoclorito) las habitaciones y los utensilios. Recordá que el desborde cloacal y las alimañas son un riesgo para la salud.
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