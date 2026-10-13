ATENCIÓN VECINOS DE CONCORDIA: RECOMENDACIONES ANTE EL RIESGO DE CRECIENTE / INUNDACIÓN

Debido a la situación climática actual y el riesgo de anegamientos en nuestra ciudad, compartimos las medidas de prevención esenciales y los números de contacto para pedir asistencia, consultar el comportamiento del río o coordinar una evacuación.

​ TELÉFONOS ÚTILES Y DE EMERGENCIA EN CONCORDIA

Guarda y compartí estos números ante cualquier eventualidad:

105: Número exclusivo en el ámbito local para solicitar asistencia y coordinar evacuaciones a las personas afectadas por la creciente.

106 (Prefectura Naval): Para consultar la altura del río en el puerto de Concordia y conocer las predicciones de su evolución.

3454 13-2744: Celular de Desarrollo Social para Asistencia Social Integral e Inmediata.

100: Bomberos Zapadores.

103: Bomberos Voluntarios de Concordia

101: Policía de Entre Ríos.

911: Emergencias generales de seguridad.

​ CORTE PREVENTIVO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

• Cuidado del suministro: La Cooperativa Eléctrica estará realizando con anticipación el retiro de medidores y la desenergización preventiva de las zonas alcanzadas por la crecida. Si se interrumpe el suministro en tu zona, tomá las precauciones necesarias.

​ AVISO IMPORTANTE PARA VECINOS EN ZONAS DE RIESGO DE CRECIENTE

• Si vivís en una zona afectada según la cota del río: Andá empaquetando y preparando tus cosas con anticipación.

• Mobiliario listo: Como la evacuación incluye el traslado de los muebles del hogar, es necesario que se vacíen previamente (roperos, alacenas, cajoneras) y se guarden los objetos personales en cajas o bolsas para agilizar la carga al momento de ser evacuados.

• Tener la documentación, medicamentos, ropa y bienes esenciales listos facilitará un traslado rápido y seguro.

​ ANTES / ANTE EL RIESGO DE INUNDACIÓN

• Informate: Seguí los pronósticos oficiales y consultá el estado y comportamiento del río llamando al 106.

• Cuidá a los tuyos: Prestá especial atención a niños, adultos mayores, personas con discapacidad o enfermas (no las dejes solas).

• ANIMALES DOMÉSTICOS: Si tenés que abandonar el hogar, trasladalos con vos. Nunca los dejes atados ni encerrados, ya que el nivel del agua sube rápidamente y quedan expuestos al peligro.

• Revisá tu casa: Limpiá cunetas y desagües próximos para evitar acumulaciones de hojas, tierra o escombros. Retirá del exterior objetos que el agua pueda arrastrar.

• Protegé tus bienes: Ubicá los productos tóxicos (pinturas, insecticidas) y los objetos de valor en las partes más altas de la vivienda.

• Preparate: Tené listo tu Bolso de Emergencia con documentación, linterna, radio y elementos esenciales.

​ SI TENÉS QUE CIRCULAR

• Evitá la circulación innecesaria de personas y vehículos en las zonas afectadas.

• NO intentes cruzar caminos, calles o puentes inundados. Ir en auto, moto o a pie no disminuye el riesgo de ser arrastrado por la fuerza del agua.

• Conducción segura: Transitá con extrema precaución, disminuí la velocidad, aumentá la distancia de seguridad y evitá frenadas bruscas. Prestá atención a cables caídos o ramas.

​ SI OCURRE LA INUNDACIÓN

• Comunicate al 105 para solicitar asistencia o coordinar tu evacuación.

• Desconectá el interruptor general de electricidad, agua y gas de la vivienda.

• Consumí únicamente agua embotellada.

• Si las autoridades determinan una evacuación, cumplí con todas las directivas indicadas.

• Al regresar: Volvé solo cuando baje el agua y tras limpiar y desinfectar bien con lavandina (hipoclorito) las habitaciones y los utensilios. Recordá que el desborde cloacal y las alimañas son un riesgo para la salud.

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