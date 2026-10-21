Accidente de tránsito con lesionado en Colonia Roca

En la fecha siendo las 19:45 hs , Personal de Comisaría Séptima interviene en un accidente de tránsito en Presidente Illia y Entre Ríos. Colonia Roca.

Por circunstancias que se tratan de establecer un motovehiculo marca Wave 110cc, conducido por un ciudadano de 21 años, transitaba por Ruta Provincial n° 4 en sentido Oeste a Este, dónde al llegar al punto con calle Entre Ríos, este colisiona contra una camioneta que iba sobre la banquina e intento retomar la ruta hacia en sentido Este, dónde dicho motovehiculo impacta sobre el lateral izquierdo. Siendo está marca Chevrolet S10, conducida por un hombre de 44 años de edad. La cual solo le provocó un pequeño abollon del lado izquierdo, altura de la rueda.

Se aguardan carácter de lesiones del conductor de la moto, quien fue trasladado en ambulancia hacia el Hospital Masvernat, ya que producto del impacto sufrió un fuerte golpe en la zona de la cabeza y corte con sangrado.

Interviene también en el lugar personal de la División Policía Científica.